شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نسجل حلات كورونا تعافت من الفيروس ثم أصيبت مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن الوزارة لم تسجل أى حالات تعافت من فيروس كورونا وعادت إليها الإصابة مرة أخرى بكوفيد 19، حتى الآن، مؤكدا أن جميع الحالات التى شفيت خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى ولم يعد أيا منها للعلاج مرة أخرى.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه يتم تتبع الحالات التى تعافت والاطمئنان عليها وعمل تقييم لها بعد الخروج من مستشفيات العزل والحجر الصحى.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أوضحت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، سوف يتعايش العالم كله مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن مستشفيات الحميات والصدر كانت ومازالت تلعب دورًا حيويًا وهى نقطة دخول مصابى فيروس كورونا لتلقى الخدمة الطبية بداية من الفرز والتشخيص، وستقوم أيضًا بالعزل والعلاج، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعايش مع الفيروس، موجهة المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات فى أماكن المواصلات العامة والفنادق والمطاعم وغيرها مع ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد خاصة لكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

Advertisements

يشار إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتم التعاقد على توفير كواشف جديدة لفيروس كورونا بعد إقرارها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهناك فريق بحثي من الوزارة يتواصل مع الفرق البحثية في العالم لمتابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل دائم.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر والبالغ عددها 34 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم على 3 مراحل تباعًا من خلالها يتم رفع كفاءة شبكة الغازات وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحى والدهانات بكل مستشفى وإمدادها بأجهزة التنفس الصناعى.