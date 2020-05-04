شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلات العالقين المقرر وصولها الأيام المقبلة لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، منذ بداية شهر أبريل الماضى ، رحلات المصريين العالقين بالخارج ، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة،وعمل لجنة لمتابعة عودتهم لبلدهم ، حيث تم تشكيل لجنة شاركت فيها وزارة الهجرة والطيران والصحة لعودة العالقين بالخارج.

ووصل حتى اليوم لمطار مرسى علم الدولى 21 رحلة طيران من عدة دول مختلفة، بمجرد وصولها يتم اتباع الإجراءات الوقائية معهم، من قبل فرق طبية مدربة، ويتم نقلهم لقضاء فترة الحجر الصحى ال 14 يوما داخل فنادق سياحية .

وخلال الأربع أيام المقبل يستعد مطار مرسى علم لاستقبال عدة رحلات طيران لنقل العالقين بالخارج، تعرف على تلك الرحلات فى المعلومات الآتية:

- يستقبل مطار مرسى علم الدولى غدا الثلاثاء 3 رحلات طيران تقل على متنها عالقين بالخارج من العاصمة الأمريكية واشنطن ، وأخرى قادمة من العاصمة العراقية بغداد، والثالثة من تنزانيا مرورا بالعاصمة السودانية الخرطوم.

- يوم الأربعاء المقبل من المقرر أن تصل لمطار مرسى علم الدولى رحلة طيران قادمة من الهند تقل عالقين على متنها، استعدادا لنقل لإقامتهم بأحد فنادق مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحى.

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- الخميس الموافق 7 مايو من المقرر أن تصل لمرسى علم رحلتين قادمتين من دولة تشاد وغانا يقلان مصريين عالقين بالخارج .

- كذلك يوم الجمعة المقبل من المقرر ان تصل رحلتين من مطار إسطنبول يقلان اكثر من 300 عالق مصرى بتركيا .

من جانبه، كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولي، أن مطار مرسى علم استقبل حتى أمس الأحد 21 رحلة طيران من دول مختلفة حول العالم، وتستمر عملية استقبال الرحلات لعودة جميع العالقين بالخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .

وأضاف المصدر لـ "الخليج 365 "، أن جدول الرحلات التى يتم الإعلان عن وصولها مسبقًا من المقرر أن يتم تغيره فى أى لحظة، ويتم تأخير الرحلات لأسباب مختلفة، حيث أن تلك الرحلات هى المعلن عنها حتى الان وأن لم ترد اى إخطارات بالتأخير .

وكشف المصدر، أنه كان من المقرر أن تصل مساء اليوم رحلة طيران من العاصمة العمانية مسقط وتم تأجيلها ، مؤكدا احتمالية تأجيل أو تأخير الرحلات فى أى وقت ممكن .