شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.





وينص المشروع، بعد تعديله من جانب لجنة الخطة والموازنة، على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك على النحو التالى:

أعلنت لجنة الخطة والموازنة آخر تعديل على مشروع قانون الحكومة

بفرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد

أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين وأجانب وعقود الأجهزة الفنية

(3%) من العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل

(4.5%) من العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه

(6%) من العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه

(7%) من العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه

(9%) من العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

(10%) من العقود التى تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه.

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مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

وكان ”الخليج 365” قد حصل على نسخة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

كما تضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.



























