شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى جرائمهم.. تعرف على أسماء القياديين الـ10بتنظيم "بيت المقدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وجاء فى الحيثيات فى الصفحات من رقم وحد وحتى الـ 18 اسماء المتهمين فى في القضية رقم 21947لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، ويوجد 10 متهمين وجه لهم تولى قيادة جماعة إرهابية وهم :

1 ـ توفيق محمد فريج زيادة

2 ــ محمد علي عفيفي بدوي ناصف

3 ـ محمد بكري محمد هارونعبدالعزيز

4 ـ محمد أحمد نصر محمد

5 ـ هاني مصطفى أمين عامر محمود

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6 ـ وائل محمد عبد السلام عبد الله شامية

7 ـ ـسلمي سلامة سليم سليمان عامر

8 ـ محمد خليل عبد الغني محمد النخلاوي

9 ـ هشام على عشماوي مسعد إبراهيم

10 ـ عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.