محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه القوات المسلحة بإرسال شحنة عاجلة من المستلزمات الطبية والأدوية إلى السودان الشقيق.
وأضاف راضي، أن الشحنة العاجلة من المستلزمات، لمساعدة أهل السودان في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجّه بإرسال شحنة مستلزمات طبية وأدوية إلى السودان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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