الصحة النفسية: أطباء الأمانة أنقدوا مصابين بكورونا من محاولات انتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقدمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الأمانة ومستشفياتها على الجهود المبذولة، أثناء تواجدهم بمستشفيات الحجر الصحي، وما يقدمونه من دعم نفسى للفرق الطبية، وغيرها من مهام الطب النفسي المكلفين بها تجاه المرضى، خاصة بعد إنقاذهم للعديد من مصابي كورونا قبل انتحارهم.

وأشادت في بيان لها، الاثنين، بالدورهم الهام والبارز لأعضاء الأمانة والذى شهدته المستشفيات والفرق بها وذكرته فى أكثر من مناسبة.

وأكدت، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن سلامة أطباءها هى أولوية لا تراجع عنها، ويصل ذلك إلى التوصية برفض التدخل أو الانسحاب من العمل، إذا ما وجد تقصير في إجراءات مكافحة العدوى.

ولفتت إلى أن أول من توجه إلى مستشفيات الحجر الصحى كان:

الدكتورة نعمات على ( الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)

الدكتورة أميرة ذكى ( الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان)

الدكتورة شيماء مسلم (مدير عيادات واحة بمستشفى العباسية )

وكان في طليعة الأطباء الذين بادروا بتقديم الخدمة داخل المستشفيات كل من :

الدكتور بيشوى عوض (مدير مركز شبراقاص لعلاج الإدمان بالغربية )

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الدكتور حسن عبد الرازق (مدير مركز علوان لعلاج الإدمان بأسيوط )

وأوضحت، أنها سبق وقدمت خدمات الدعم النفسى بمستشفيات العزل عن طريق التواصل المباشر مع المديرين والأطباء، وفتح باب الخدمة بالخط الساخن على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أنه تعذر التواصل مع الحالات، وأدى وجود بعض الحالات شديدة الحدة أو الغير مستبصرة إلى صعوبة التواصل معها تليفونياً أو عن طريق الانترنت.

وقالت، إنه مع استشارة الخبراء وتقييم الوضع الطبي داخل مستشفيات العزل، مع إجراء الزيارات الاستطلاعية من متخصصين ذوي خبرة في الدعم النفسي من الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تم رصد الموقف من أرض الواقع وتقييم الاحتياجات، وجد أنه من الضروري التواجد داخل المستشفيات، وهو الأمر الذى تبين أهميته فى الإحصائيات اليومية المقدمة من الفرق العلاجية.

وأشارت إلى أنه أثناء تلك الفترة تم تقديم ما يلي:

1. تلقت خدمة الخط الساخن للدعم النفسى في أبريل الماضي ١٠٤٧ مكالمة هاتفية (الخدمة مقدمة على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع).

2. تم تقديم خدمات الصحة النفسية من ١٩ أبريل حتى ٢٩ من الشهر نفسه (١٠ أيام)، بـ ١٢ مستشفى عزل بالجمهورية، لـ ١٤٩ مريض مصاب بمستشفيات العزل.

ولفتت إلى أنه فيما يلى بيان بما قام به الفريق الطبى:

كانت الأعراض التى ظهرت على المصابين داخل مستشفيات العزل ما بين :( قلق – خوف - صعوبة فى النوم – أعراض ذهانية - فقدان شهية – أعراض هوس – أعراض اكتئاب – أفكار ومحاولات انتحار)، وتم وصف الدواء لـ68 حالة استدعت التدخل الدوائى، وتم تقديم جلسات العلاجية حسب كل حالة على حدة.

وأوضحت، أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة إلى شديدة الحدة، ومن بينها حالات الهلع والذهان والانتحار التى تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري، مشددة إلى أنه لا تهاون من أطباء مصر في أداء المهام التي يمليها عليهم الواجب والضمير الطبي في الأوقات الحرجة.