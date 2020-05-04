المواطن مش هيتكلف مليم.. معيط يكشف كيفية تطبيق زيادات أسعار البنزين والسولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين بواقع 30 قرشًا للتر الواحد، لن تترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم تنمية موارد الدولة.

وشرح وزير المالية للنواب كيفية عدم تحمل المواطنين أية زيادات في أسعار البنزين والسولار، قائلًا إن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية، وذلك من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول؛ بحيث تؤول تلك الزيادة إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول؛ لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.