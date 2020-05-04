لمكافحة جرائم التهرب.. الأمن يواصل إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي بقرابة 15 ألف جنيه، و3 قضايا (دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.