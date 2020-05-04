إحباط محاولة بيع 8000 لتر بنزين مُدعم في السوق السوداء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين حال استقلالهما (سيارة نقل مزودة بفنطاس) قيادة أحدهما داخل محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول. وعُثر بداخل السيارة على كمية من المواد البترولية (8000 لتر بنزين أوكتين 80 مُدعم). وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتجميع المواد البترولية المدعمة داخل السيارة حيازتهما بقصد إعادة بيعها لأصحاب المحاجر بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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