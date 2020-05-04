بسبب 1700 جنيه.. الفتوى والتشريع تنهي خلافًا بين الضرائب والهيئة العامة لعلوم الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ مقداره (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام.
وثبت صدور فتوى قضائية عام 2011، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام 2013 تحرير شيك بقيمة 1700 جنيه لوجود مديونية مستحقة على الهيئة متمثلة في فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها 113 ألف و126 جنيهًا، وقامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب.
ولما كانت الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، سددت الفروق الضريبية المستحقة عليها وسند مطالبتها، وقدمت الدليل صور لشيكات محررة باسم مدير عام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة، وهو ما لم تجحده مصلحة الضرائب.
واختتمت الفتوى، أن نكول مصلحة الضرائب في الرد على موضوع النزاع رغم حثها على ذلك، يعد تسليمًا منها باستئداء المبلغ المستحق لها، وبصحة مطالبة الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.
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