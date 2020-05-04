الفتوي والتشريع تنهي نزاعاً بين تعليم الغربية والتأمين الصحي لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره مبلغ مليون 741 ألف و228 جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الغربية عن العام الدراسي 2015 / 2016.

وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (11) لسنة 1992 يطبق على طلاب مدارس محافظة الغربية بموجب قراري وزير الصحة رقمي 129 لسنة 1993م، و203 لسنة 1994.

وأضافت الجمعية، أنه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أن المديرية لم تقم بسداد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن هؤلاء الطلاب خلال العام الدراسي 2015، 2016 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مبلغ مليون 741 الف و228 جنيه، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.

ولا ينال مما تقدم ما ذكرته مديرية التربية والتعليم بالغربية من أن المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم من العام الدراسي المذكور، وردت الجمعية بأنه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.