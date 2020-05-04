بزعم توظيفها في الأدوية.. ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأموال العامة لشرطة الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

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أكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها مليونين و150 ألف جنيه مصري، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.