بزعم تأسيس شركة معارض دولية.. سقوط شخص انتحل صفة موظف واستولى على 3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص لانتحاله صفة موظف عام بأحد الجهات والاستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من أحد المواطنين بزعم تأسيس شركة معارض دولية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مهندس مدني– مقيم بالقاهرة الجديدة) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة موظف عام بأحد الجهات والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة بزعم تأسيس شركة معارض دولية.

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تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص-له معلومات جنائية-مقيم بحدائق القبة بالقاهرة) حيث قام بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال منتحلاً صفة موظف عام بأحد الجهات بالبلاد وايهام المجني عليه بتأسيس شركة مـعارض دولية - خلافاً للحقيقة – تحت إشراف جهة عـمله واستولى منه على مبلغ (مليونين و800 الجنيه مصري) تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.