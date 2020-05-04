خلال 24 ساعة.. ضبط 1802مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1802 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 348 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و79 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير".

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.