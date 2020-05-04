ملقاة على حافة الترعة وبها إصابات.. النيابة تحقق في العثور على جثة شاب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في العثور على جثة شاب مجهول ملقى على حافة ترعة بمنشأة القناطر.

وأمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وندب الطب الشرعي؛ لتشريحها لتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة، للكشف عن هوية القتيل والتوصل لهوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة ملقاة وسط الشارع بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر ملقى علي حافة ترعة مصابا بجرح في اليد وعدة إصابات في أنحاء متفرقة بالجسد تشير لوجود شبهة جنائية.

لم يعثر بحوزة المجني عليه علي أية أوراق شخصية أو متعلقات تدل علي هويته، ولم يتعرف عليه أحد من أهل القرية.