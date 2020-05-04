ضبط مدير مخزن في القاهرة لحيازته 10 طن زيت طعام مجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول مخزن مواد غذائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على ( 10 طن زيت طعام- 1 طن طحينة- 600 كيلو جرام زيت حار) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.