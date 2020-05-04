أخبار مصر | أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غد الثلاثاء، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء وعلى المناطق المكشوفة من القاهرة والوجه البحرى.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان اليوم الاثنين، أن البلاد تتعرض غدا لمرتفع جوى متمركز على غرب البحر المتوسط.

ويشهد غدًا الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

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كما يتنبأ الخبراء، بأن يشهد غدًا أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى.