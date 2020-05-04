أخبار مصر | فوائد التمر على الإفطار في شهر رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر فوائد التمر على الإفطار في شهر رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم تتضمن التمر وقيمته الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتزود من الجهاز المناعي خلال صيام رمضان وتتضمن الأتي:

التمر هو أهم أنواع فاكهة الصحراء وقد ورد فى الحديث النبوي الشريف (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) واشتهر التمر بقيمته الغذائية الكبيرة فهو غنى بالفيتامين (أ) ومجموعة فيتامين (ب) بالإضافة إلى الاملاح المعدنية وأهمها المغنزيونم والبوتاسيوم والفسفور، لذا ينصح به المسنين والرياضين والاطفال والمراهقين _ أما فى خلال شهر رمضان الكريم فمن السنة الأفطار على التمر.

وبالنسبة للسعرات الحرارية فإن اربع أو خمس تمرات تعطى حوالى المئة سعره حرارية أى ما يوازى حصه من الفاكهه ويمكن أن نحفظ التمر لمدة سنة كاملة فى علب من الخشب بعيدا عن الهواء والحر والرطوبة.