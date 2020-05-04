أخبار مصر | فوائد التمر على الإفطار في شهر رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر فوائد التمر على الإفطار في شهر رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم بوابة الخليج 365 الالكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".
ونصيحة اليوم تتضمن التمر وقيمته الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتزود من الجهاز المناعي خلال صيام رمضان وتتضمن الأتي:
التمر هو أهم أنواع فاكهة الصحراء وقد ورد فى الحديث النبوي الشريف (لا يجوع أهل بيت عندهم التمر) واشتهر التمر بقيمته الغذائية الكبيرة فهو غنى بالفيتامين (أ) ومجموعة فيتامين (ب) بالإضافة إلى الاملاح المعدنية وأهمها المغنزيونم والبوتاسيوم والفسفور، لذا ينصح به المسنين والرياضين والاطفال والمراهقين _ أما فى خلال شهر رمضان الكريم فمن السنة الأفطار على التمر.
وبالنسبة للسعرات الحرارية فإن اربع أو خمس تمرات تعطى حوالى المئة سعره حرارية أى ما يوازى حصه من الفاكهه ويمكن أن نحفظ التمر لمدة سنة كاملة فى علب من الخشب بعيدا عن الهواء والحر والرطوبة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.