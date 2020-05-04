أخبار مصر | إزاله 1450 عقار مخالف وتعديات على أملاك الدولة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر إزاله 1450 عقار مخالف وتعديات على أملاك الدولة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة او الأراضي الزراعية و مخالفات البناء بكافة أشكالها.

وأضاف أن المحافظة تمكنت من إزالة 1450 حالة تعدى ومخالفه بالأحياء والمراكز، والمدن شملت ازاله عقارات مخالفه وتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وذلك خلال شهر ابريل فقط.

وأشار إلى إزالة 355 حاله بناء مخالف لعقارات تم بناءها بالمخالفة أو مخالفه للاشتراطات إاضافه الى ازالة 820 حالة تعدى على الاراضي الزراعية بالبناء وإزاله 275 حالة تعدى على الأراضي املاك الدولة.

Advertisements ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز إلى مواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات علي مدار 24 ساعة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين.

وشدد على مواصلة الرصد الميدانى لإى اعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مؤكدا انه تنفيذاً لتوجيهات الدولة سيتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم من أجل استرداد حق الدولة وسيادة القانون مع التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة مستغلة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشهدت حالات الإزالة القوية التى نفذتها محافظة الجيزة خلال الشهر الماضى إزالة حوالى 10 فيلات مقامه بالمخالفه على أراضي زراعية بمساحه 6,5 فدان بمناطق ابو رواش ومنيل شيحة بمراكز ومدن ابو النمرس وكرداسة.

كما تمكنت المحافظة من إزاله 35 عقار مخالف متعدى على محور الضبعه بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق اضافه الى ازاله العديد من الابراج المخالفه بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة، وإزالة تعديات علي الاراضي الزراعية بقري بهبيت وبيدف وكفر الرفاعي والرقه والسعودية بمركز العياط .