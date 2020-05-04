أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع أحوال الجاليات المصرية بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع أحوال الجاليات المصرية بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددًا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي طلعت السيد بعمان، إلي أن الأردن وافقت على فتح العمل في قطاع الإنشاءات والعمل الاستشاري والمشاريع الإسكانية لأعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم مندوبين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المقاولين الأردنيين، وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لإجازة المشروع باستئناف العمل.

وأكد المستشار العمالي، أن هذا التوافق سيفتح الباب أمام شريحة كبيرة من عمال الإنشاءات وعمال اليومية المصريين للعودة إلى عملهم بعد فترة توقف قاربت على الخمسون يوما.

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ومن ميلانو- إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين ، عن عودة 4.4 مليون عامل من مختلف الجنسيات منها المصرية بإيطاليا اليوم الأثنين لأعمالهم بعد توقف منذ يوم ١١مارس الماضي وذلك في إطار مرحلة الرفع التدريجي للإغلاق.

وفي نفس السياق، التقى الملحق العمالي - في إطار متابعته لأحول العمال في ميلانو - السيدة المصرية "هـ.م.ح"، حيث اشتكت من قيام صاحب محل الفاكهة والخضروات الذي كانت تعمل به بغلقة، لقلة العائد منه وأصبحت بدون عمل.

واتفق الملحق العمالي، مع مواطن مصري يدعي "ج.م.أ" من بنها بتأجير المحل الأصلي الذي تم أغلاقه ، وتم تسليم المواطنة المحل لتمارس عملها فيه، موجهة الشكر لمكتب التمثيل العمالي بميلانو علي هذا الجهد الذي أصبحت من خلاله تمارس عملها.

