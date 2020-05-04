أخبار مصر | وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة تفجر مفاجأة بشأن مكافأة الأطباء في مستشفيات العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، أن حجم المكافأة التى يحصل عليها الأطباء فى مستشفيات العزل، تبلغ 350 جنيه عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الاثنين، حيث قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة: إنه أُشيع أن الطبيب الذى يعمل فى مستشفيات العزل يتقاضى 1500 جنيه فى اليوم الواحد، وهو ما نفاه تماما مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية. Advertisements

كان اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل عضو من أعضاء النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى كورونا وصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عضو يصاب بالكورونا، من أعضاء النقابات الأربعة، شريطة أن يكون العضو ممارسا للمهنة داخل مصر، وتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، وحدد الاتحاد عدة إجراءات لتمويل هذا القرار. وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: إن الفريق الطبى هو البطل الحقيقى فى تلك المعركة، موضحا أن عدد حالات الوفاة بين الأطباء هو 5 أطباء، وإصابة 91 طبيب حتى الآن.

وأوضح أن النقابة نظرًا للجائحة التى تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقى أعضاء المهن الطبية فى مكافحة كورونا، قررت دعم أسر حالات الوفاة بـ50 ألف جنيه لأعضائها من الأطباء البشريين.

