أخبار مصر | بلاغ بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على إجمالي 537857 جنيه من أموال النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، قيد برقم 463200 أموال عامة عليا.

وأكد "عطية"، في بيان اليوم الاثنين، أنه قدم ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة.

وأوضح أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4 أبريل الماضي.

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كان أشرف ذكي نقيب القاهرة الجديدة، نشر فيديو مطول مدته تزيد عن ساعة ونصف، كشف فيه عن فساد كبير بميزانيات النقابة الفرعية.

واستعرض عددا من الأزمات التي واجهته مع الأعضاء منذ توليه العمل واعتراضه على أسلوب العمل، وأن هناك مبالغ صرفت للأعضاء على أنها اعانات ولم تكن تذهب لمستحقيها، مشيرا إلى أنه هناك تأجير لبوفيهات استراحات المحامين يدخل جيوب أعضاء المجلس.

وكشف عن عدم صحة مبالغ التصديقات على العقود وأن هناك أكثر من 3 مليون موارد تصديق لم يعلن عنها من قبل حيث تبين أن صافي الايرادات تزيد على 105 مليون وليس 102 مليون جنيه.