أخبار مصر | السياحة والآثار: بدء مشروع تطوير إضاءة شارع المعز بحى الجمالية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: بدء مشروع تطوير إضاءة شارع المعز بحى الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة السياحة والآثار في أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن جميع الأعمال يتم تنفيذها من قبل وزارة الإنتاج الحربي.

وتشمل إنارة الشارع والمسارات الداخلية به من خلال استخدام بعض انواع الإضاءة الجانبية مع مراعاة الحفاظ على الهوية التاريخية والأثرية للشارع.

كما تشمل الأعمال أيضًا تنفيذ الإضاءة النوعية والموجهة على واجهات المباني الأثرية ذات الطابع العمراني المميز لإبراز مدى جمال التشكيل المعماري للآثار والزخارف المطلة على الشارع.

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