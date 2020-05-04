أخبار مصر | تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تطوير عدد من مراكز الشباب بشمال سيناء والقليوبية وقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن الانتهاء من تطوير عدد من مراكز الشباب، وهي "مركز شباب الكوثر بمحافظة شمال سيناء، مركز شباب العشيبة بمحافظة قنا، ومركز شباب ميت كنانة بمحافظة القليوبية" وشمل التطوير تنجيل الملاعب بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وفي هذا الشأن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مراكز الشباب.

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