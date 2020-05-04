أخبار مصر | عاجل.. موعد تكليف الأطباء دفعة 2019

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:33 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد تكليف الأطباء دفعة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها، للعام المالي 20202021: إن الأطقم الطبية يتصدون ويتصدرون للأزمة الحالية التى تمر بها مصر والعالم كله، ولابد من الاهتمام بالعنصر البشري بمختلف مستوياته داخل الوزارة، وضرورة إعادة النظر في الحوافز المادية والعينية.

وأوضح أنه أعد دراسة في هذا الشأن، بـ"الحوافز المادية والعينية للاطقم الطبية"، مؤكدًا ضرورة معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، معاملة الشهداء، وأن يتم معاملة أسرهم كـ"أسر الشهداء"، وصرف مكافأة ومعاش الشهداء لأبنائه وأسرته.

وتساءل عن تسجيل الأطباء بالمستشفيات، وعن آخر دفعة من الأطباء تم تعيينها من كليات الطب والصيدلة والتمريض، وهل تم وضع المخصصات المالية لهم في موازنة وزارة الصحة عن العام المالي 20202021؟، مستطردًا: "لا نعرف الفترة التى سيستمر فيها وباء كورونا".

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موعد تكليف الأطباء دفعة 2019

ومن جانبه، أكد خالد أبو بكر رئيس القسم المالي بوزارة الصحة، أن آخر تكليف للاطباء كان دفعه 2018، ومن المنتظر تكليف دفعة 2019 خلال شهر من الآن، لسد العجز في العنصر البشري.

ونفى إضافة بند الأجور والمخصصات للموازنة، إلا بعد صدور قرار التكليف للدفعة وبالتالى لم يضاف لموازنة وزارة الصحة للعام المالي 20202021.

وقال: إن تكليف دفعة 2019 من الأطقم الطبية أطباء وتمريض، ولا يشمل خريجي كليات الصيدلة دفعة 2019، مؤكدا أنه لا يعرف موعد تكليفهم ولكنة بالنسبة للاطباء والتمريض دفعة 2019 سيكون خلال شهر.