مصر | 2 يونيو.. محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر 2 يونيو.. محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، إلى جلسة 2 من يونيو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع ولعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

صدر القرار اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.