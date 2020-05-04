شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: الفساد في نقابة المحامين لـ«الرُكَب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا حول «الاستيلاء على 537857 جنيه، من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، وتم قيد البلاغ برقم 463/200، أموال عامة عليا»، بحسب قوله.

وأضاف «عطية» في بيان، الإثنين، أنه «قدم النقيب بتاريخ 3/5/2020 ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جنيه من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة»، مشيرًا إلى أن «النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4/4/2020».

فيما أكد «عطية» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أنه «لم يتقدم ببلاغ إلا عقب تأكده من وجود استيلاء على أموال النقابة في الواقعتين»، مشيرًا إلى أنه «اكتشف بعد توليه منصب النقيب أن الفساد في نقابة المحامين لـ«الركب» وهناك شبكة عنكبوتية من المستفيدين من هذا الفساد»، على حد وصفه.