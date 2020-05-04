شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب وزيرة الصحة.. «خطة النواب» تبدأ مناقشة موازنة القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة موازنة القطاع الصحي بموازنة العام المالي الجديد 2020/2021. وطالب النائب مدحت الشريف، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، الحكومة بأن ترسل تقرير للبرلمان حول تأثيرات المواجهة مع كورونا على قطاع الصحة، مضيفا: «نحن في حرب ولابد من توحيد الجهود للمواجهة».

وحذّر «الشريف» مما وصفه بتراجع الوقاية في المستشفيات، موضحا أن «الأطباء يواجهون حرب في خطوط أمامية ولا يجب أن نخذلهم خاصة وأن المستشفيات تطلب تبرعات من جهات مختلفة من أجل تحقيق عنصر الوقاية».

وتابع: «الموازنة في ظل الأزمة لا يمكن أن تعبر عن أرقام واقعية ولابد من زيادة موازنات قطاع الإسعاف، ويجب إصدار تقرير واضح من وزارة الصحة حول تاثيرات الأزمة على القطاع، ولا يمكن أن نقول كله تمام دون أن ندرس مؤثرات المواجهة مع فيروس كورونا على موازنة الصحة».

وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا: «الإيرادات ستتراجع بسبب كورونا ويحب أن نضع ذلك في الاعتبار».

من جهته، قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إن «أزمة كورنا تعد منحة ومحنة، حيث تدعو لمزيد من الاهتمام بقطاع الصحة بشريا وخدميا، وإذا لم نفعل سنضيع فرصة عمرنا في أن يكون هناك صحة قوية وراسخة في مصر».

وأضاف «مرشد»: «إذا لم يتم ضبط الهرم الصحي والطب الوقائي سنكون في خطر، ونحن نحتاج أكثر من ٢ مليار جنيه لملف الطب الوقائي ولدعم يكفينا شر الحصول على خدمات عامة»، وأشار إلى أن لجنة الصحة أكثر حرصا من ممثلي الحكومة على زيادة موازنتهم.

فيما انتقد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، غياب وزيرة الصحة عن حضور الاجتماع، وقال: «كيف تغيب أثناء مناقشة موازنة الصحة». وعلق ياسر عمر، وكيل اللجنة، قائلا: «طالبنا وزارة الصحة بإرسال أقل عدد ممكن خلال الاجتماع».

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ورد «خليل»: «كل من حضروا من الوزارة والهيئات كلها قالوا كله تمام»، متسائلا عن مصير موازنات ٢٧ مديرية صحية في المحافظات وعن نصيب المديريات من زيادة بند الأجور من ٧٠٠ مليون جنيه لمليار جنيه.

وأشار إلى مخصصات الباب الثاني والتي قفزت من ٣.٩ مليار إلى ٥ مليارات، وأكد أن هذه زيادة طفيفة في ظل جائحة فيروس كورونا وطالب بزيادتها إلى ٨ مليارات جنيه، قائلا: «هذا أقل رقم يمكن تحقيقه»، وطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من ٧ إلى ١٠ مليارات وبضرورة اطلاع اللجنة على موارد التأمين الصحي الشامل.