شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق نهائيًا على فرض 30 قرش رسم تنمية دولة على كل لتر بنزين و25 قرش للسولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون لتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وشمل التعديل فرض رسم تنمية بقيمة 30 قرش على كل لتر بنزين و25 قرش على كل لتر سولار. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال جلسة المجلس، اليوم الاثنين، إن الرسوم المفروضة لن تؤثر على اسعار الوقود الوضع في مصر Advertisements

اصابات 6,465

تعافي 1,562

وفيات 429

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