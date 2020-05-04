شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية»: مصابون بكورونا حاولوا الانتحار داخل «مستشفيات العزل» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأمانة العامة للصحة النفسية، أن فريق الدعم النفسي توجه إلى مستشفيات العزل، الفترة الماضية، لدعم والمصابين والفريق الطبي وتقديم العلاج والمساندة النفسية لهم خلال تلك الفترة، ومن خلال المناظرة التي قامت بها فريق الصحة النفسية لعدد 12 مستشفى عزل، تم اكتشاف العديد من الأعراض لدى المصابين داخل تلك المستشفيات مثل (قلق – خوف- صعوبة في النوم – أعراض ذهانية- فقدان شهية – أعراض هوس – أعراض اكتئاب – أفكار ومحاولات انتحار)، ويتبين بذلك أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة الحدة إلى شديدة الحدة ومن بينها حالات الهلع والذهان والانتحار التي تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري.

كما تلقت خدمة الخط الساخن للدعم النفسي خلال شهر ابريل الماضي عدد ١٠٤٧ مكالمة هاتفية منذ بداية شهر ابريل حتى نهايته (الخدمة مقدمة على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الاسبوع).

وتقدمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالشكر والتقدير للأطباء أعضاء الأمانة ومستشفياتها على الجهود المبذولة أثناء تواجدهم بمستشفيات الحجر الصحي وما يقدمونه من دعم نفسي للفرق الطبية وغيرها من مهام الطب النفسي المكلفين بها تجاه المرضى، وأشادت بدورهم الهام والبارز والذي شهدته المستشفيات والفرق بها وذكرته في أكثر من مناسبة.

وقالت د. منن عبدالمقصود الأمين العام لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن سلامة أطبائها هي أولوية لا تراجع عنها، ويصل ذلك إلى التوصية برفض التدخل أو الانسحاب من العمل إذا ما وجد تقصير في إجراءات مكافحة العدوى.

وأضافت أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، قامت بتقديم خدمات الدعم النفسي بمستشفيات العزل عن طريق التواصل المباشر مع المديرين والأطباء وكذلك فتح باب الخدمة بالخط الساخن على مدار 24 ساعة طوال ايام الأسبوع إلا انه تعذر التواصل مع الحالات، كما أدى وجود بعض الحالات شديدة الحدة أو غير المستبصرة إلى صعوبة التواصل معها تليفونياً أو عن طريق الانترنت.

وتابعت: مع استشارة الخبراء وتقييم الوضع الطبي داخل مستشفيات العزل مع إجراء الزيارات الاستطلاعية من متخصصين ذوي خبرة في الدعم النفسي من الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تم رصد الموقف من أرض الواقع وتقييم الاحتياجات وجد انه من الضروري التواجد داخل المستشفيات وهو الأمر الذي تبين أهميته في الإحصائيات اليومية المقدمة من الفرق العلاجية.

وأعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن بعض الأرقام أثناء هذه الفترة وهي:

تلقت خدمة الخط الساخن للدعم النفسي خلال شهر ابريل عدد ١٠٤٧ مكالمة هاتفية منذ بداية شهر ابريل حتى نهايته (الخدمة مقدمة على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الاسبوع)

- تقديم خدمات الصحة النفسية من تاريخ ١٩ ابريل حتى ٢٩ ابريل (١٠ أيام) وذلك بـ ١٢ مستشفى عزل بالجمهورية لعدد ١٤٩ مريض مصاب بمستشفيات العزل، وكانت الأعراض التي ظهرت على المصابين داخل مستشفيات العزل ما بين:

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(قلق – خوف- صعوبة في النوم – أعراض ذهانية- فقدان شهية – أعراض هوس – أعراض اكتئاب – أفكار ومحاولات انتحار)

-تم وصف الدواء لـ 68 حالة استدعت التدخل الدوائي، خلاف ذلك تقديم جلسات العلاجية حسب كل حالة على حدة.

ويتبين بذلك أن الحالات تتراوح ما بين بسيطة الحدة إلى شديدة الحدة ومن بينها حالات الهلع والذهان والانتحار التي تستدعى بلا شك التدخل الطبي الفوري.

وأكدت الأمانة أنه لا تهاون من أطباء مصر الكرام في أداء المهام التي يمليها عليهم الواجب والضمير الطبي في الأوقات الحرجة.