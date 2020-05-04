شكرا لقرائتكم خبر عن «الملابس الجاهزة» تُقدم خصومات بـ434 منفذًا للصحفيين والأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، موافقة 15 شركة من أعضاء الغرفة على تقديم خصومات للصحفيين والأطقم الطبية، بـ434 منفذًا.

وقال «عبدالسلام»، إنه تم توجيه الدعوة لشركات، أعضاء بالغرفة، لتقديم خصومات حتى نهاية العام، لأعضاء نقابة الصحفيين، وأعضاء نقابات المهن الطبية، تقديرًا لجهودهم، سواء على جبهة التوعية من قبل الصحفيين والإعلاميين، أو على خطوط المواجهة الأولى للوقاية والعلاج، التي يقوم بها الأطباء والتمريض والصيادلة، ومختلف الأطقم الطبية.

وأوضح رئيس الغرفة أن المبادرة يستفيد منها قرابة ٧ ملايين من أعضاء النقابات وأسرهم، وهذا يدعم في الوقت ذاته، الصناعة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون مع مبادرة أطلقها الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لإعلاء قيمة المعرفة، في مواجهة الشائعات، وتعظم من قيمة دور الإعلام في معارك بناء الوعي العام، والوعي الصحي، إلى جانب جهود جيش مصر الأبيض، وما تلاها من مخاطبة لغرفة الصناعة للتعاون في تقديم خصومات، ودعم المنتجات المصرية.

ومن جانبه، وجه «عبدالمجيد»، الشكر لرئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومجلس إدارتها، لدورهم الوطني في دعم الصناعة المصرية، واستجابتهم السريعة، لتقديم ميزة نوعية في شكل خصومات على مشتريات المقاتلين في معارك الوعي، والمقاتلين في جبهة مواجهة «كورونا» في المستشفيات، مؤكدًا أن الصحافة والإعلام، دورهما بالغ الأهمية في بناء حصون الوعي، لدعم جهود مصر والإنسانية في مواجهة جائحة كورونا.

وأرسل رئيس الغرفة خطابات إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والمستشار محمد فكري الحارس القضائي على النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، وجميع نقباء نقابات المهن الطبية، يُعرب خلالها عن تقديره لجهود أعضاء تلك النقابات، وما تقدمه المبادرة لهم.

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وتؤكد غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، أن الشركات المساهمة في المبادرة، عددها 15 شركة، عبر 434 منفذًا، تقدم خصومات لأعضاء النقابات بنسب خصم تتراوح بين 15- 25%.