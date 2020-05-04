شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بـ«النواب» توافق على إعلان «الطوارئ» لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتنبارًا من 28 إبريل، وأحالت اللجنة تقريرها للجلسة العامة للتصويت عليه، اليوم الاثنين.

واستعرضت اللجنة، في اجتماعها، صباح اليوم الاثنين، ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، صباح أمس الأحد، عن الأسباب التي دعت إلى إصداره قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه رئيس الوزراء بأن الجميع يدرك حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، وفى ظل هذا الوضع هناك من يخططون لزعزعة استقرار مصر، ومصر لا تخشى أي تهديد أو كيد لها، ولن تتزعزع عقيدتها بأن تحيا بلدًا آمنًا يحفظها الله تعالى، ويحفظ جندها خير أجناد الأرض.

وأكدت اللجنة العامة، في بيان لها عقب الاجتماع، أن إعلان حالة الطوارئ في ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.