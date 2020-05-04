شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج حتى 8 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صورة من جدول تشغيل رحلات إعادة المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول العربية والأجنبية لإخضاعهم للحجر الصحي بمرسى علم من خلال رحلات طيران من عدة دول، بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل ضمن رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج وإخضاع الركاب على جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم لمدة 14 يومًا ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحصلت «المصري اليوم» على بيان بالرحلات التي ستصل مطار مرسى علم الدولي بداية من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل 8 من مايو الجاري، ويشمل الجدول تنظيم 11 رحلة طيران من دول السعودية وسلطنة عمان والعراق وتشاد والهند ونيجيريا ورحلتين من تركيا والسودان وتنزانيا وأمريكا.

وأنهت الأجهزة الأمنية والصحية بالبحر الأحمر استعداداتها لاستقبال عدد من رحلات الطيران التي تقل عددًا من المصريين العائدين الخارج لمطار مرسى علم الدولي ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفور إنهاء وصولهم سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الفيروس، وإخضاعهم للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على إعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والسياحة.

صورة ضوئية من الجدول