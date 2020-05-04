شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار»: إطلاق محاضرة للتعريف بالمتاحف التخيلية «أون لاين» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الأعلى للآثار، الأربعاء، محاضرة جديدة بعنوان «المتاحف التخيلية» من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت راندا روفائيل، مدير عام الإدارة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذه المحاضرة يلقيها د. محمد إسماعيل نائب مدير مركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه قد يلجأ البعض إلى استخدام المتاحف التخيلية بدلا من الزيارات الواقعية للمتحف؛ خاصة في الظروف التي يمر بها العالم من تفعيل إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتناول تلك المحاضرة تعريف الجمهور بطبيعة المتاحف التخيلية، وأنواعها، والتقنيات الرقمية المستخدمة بها، كما سيتم عرض لأمثلة محلية وعالمية لتلك المتاحف .

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .