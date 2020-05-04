شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. فرض حجر صحي على عمارتين في بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة مشتركة من الطب الوقائي وقسم أول بورفؤاد ومجلس مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي علي عمارة رقم ٦٣ مساكن الحزب، وعمارة ٢٢ مساكن اشتوم الجميل، بعد تأكد إصابة أسرة كاملة في كل عمارة بفيروس كورونا، وتم الاتفاق على إغلاق بوابة كل عمارة بالجنازير والأقفال ووضع حواجز حديدية أمام البوابة وتعيين خدمة أمنية.
وتم التنبيه على السكان بعدم مغادرة العمارة وعدم استقبال زوار وعدم الانتقال بين شقق العمارة وذلك لمدة ١٤ يوما، على أن يتولى مندوب من مجلس المدينة شراء احتياجات السكان وتوصيلها لهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
6,465
-
تعافي
1,562
-
وفيات
429
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب «كورونا».. فرض حجر صحي على عمارتين في بورفؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.