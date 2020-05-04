شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. فرض حجر صحي على عمارتين في بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة مشتركة من الطب الوقائي وقسم أول بورفؤاد ومجلس مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي علي عمارة رقم ٦٣ مساكن الحزب، وعمارة ٢٢ مساكن اشتوم الجميل، بعد تأكد إصابة أسرة كاملة في كل عمارة بفيروس كورونا، وتم الاتفاق على إغلاق بوابة كل عمارة بالجنازير والأقفال ووضع حواجز حديدية أمام البوابة وتعيين خدمة أمنية.

وتم التنبيه على السكان بعدم مغادرة العمارة وعدم استقبال زوار وعدم الانتقال بين شقق العمارة وذلك لمدة ١٤ يوما، على أن يتولى مندوب من مجلس المدينة شراء احتياجات السكان وتوصيلها لهم.