شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تشكل لجنة لتيسير إجراءات علاج المرضى بالمعهد القومي للأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لجنة لتيسير إجراءات علاج المرضى بالمعهد القومي للأورام، وكلف الدكتور الخشت، أعضاء اللجنة، باختصار المراحل والإجراءات الإدارية لعلاج المرضى، وإدخال خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتلقي الجرعات العلاجية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة المشكلة ستختص بدراسة وتقليل الجهد والوقت والإجراءات الروتينية، وتحسين مناطق الاستقبال للمرضى وذويهم، على أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجامعة في أقرب وقت.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد الخشت، شكل لجنة فنية منذ فترة لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة والمستشفى الفرنساوي والمعهد القومي للأوام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.