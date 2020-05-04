شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤشر العالمي للفتوى» يحلل الفتاوى الطبية الخاصة بكورونا: ارتفعت لـ25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لمتابعة المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لكل ما يستجد في المجال الإفتائي وما يتعلق به من تخصصات ومجالات ترتبط به ارتباطًا وثيقًا، يقدم المؤشر في هذا التقرير تحليلًا لفتاوى جائحة كورونا «كوفيد -19» الطبية الصادرة من جهات وشخصيات رسمية وغير رسمية وكيانات وتنظيمات إرهابية على مستوى العالم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وخلص المؤشر للنتائج التالية: 25% نسبة الفتاوى الطبية من إجمالي الفتاوى في العالم، جائحة كورونا تتسبب في ارتفاع الفتاوى الطبية خلال شهري مارس وأبريل، 90% نسبة فتاوى كورونا من إجمالي الفتاوى الطبية الصادرة في العالم، 45% من فتاوى كورونا الطبية ارتبطت بمصابي الفيروس، 40% من فتاوى كورونا الطبية تعلقت بالأطقم الطبية المُعالجة، و15% من فتاوى كورونا الطبية تضمنت أحكامًا وتوصيات للمجتمع بشكل عام .

أكد المؤشر العالمي للفتوى، الاثنين، أن فتاوى الطب والتداوي ارتفعت خلال شهرَي مارس وأبريل 2020 إلى 25% من بين مجالات الفتاوى المختلفة عالميًّا، وذلك بسبب ظهور جائحة كورونا «كوفيد – 19» واستباق المؤسسات الدينية والعلماء في إصدار الفتاوى الخاصة بالوباء العالمي.

- نماذج من الفتاوى

وأورد المؤشر نماذج للفتاوى الخاصة بالمصابين والحاملين للفيروس، كان أكثرها تكرارًا في النطاقات الجغرافية (المحلية والخليجية والعربية) ما يلي: كيف يُغسّل ويكفّن من مات بالفيروس؟ وحكم حامل الفيروس الذي يخالف إجراءات الحجر الصحي في المنزل 14 يومًا؟ وحكم مَن يتعمد نقل الفيروس للآخرين؟ وكذلك حكم من علم بإصابته ثم أخفى ذلك على الجهات الصحية المختصة؟ وهل يجوز لمريض كورونا جمع الصلوات؟ وحُرمة تواجد مريض كورونا بالأماكن العامة.. إلخ.

وحول فتاوى الأطقم الطبية، أشار المؤشر إلى أن أكثرها ظهورًا: حكم جمع الصوات للأطقم الطبية المعالِجة لفيروس كورونا؟ حكم التزام الطبيب المسلم في علاج المصابين بالفيروس؟ وهل يُقدّم الطبيب المريض المسلم على غيره في الرعاية أو العلاج؟، هل يمكن نزع آلة التنفس من عجوز مصاب بكورونا لإعطائها لشاب مصاب بالفيروس؟ حكم علاج مريضين بكورونا أحدهما صغير السن والآخر مُسن.. أيهما يقدم على الآخر؟ وعلى أي أساس يحدد؟ وحكم رفض دفن الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس جراء معالجة الآخرين؟

كما أورد المؤشر بعض الرخص الشرعية الخاصة بالأطقم الطبية المعالجة لمصابي كورونا، مثل جواز جمع وقصر الصلاة للمسافرين منهم، وإباحة التيمم إذا شق عليهم نزع ثيابهم الواقية المُعقّمة، وجواز الصلاة دون استقبال القبلة لمن يخشى مفارقة المريض..وفي هذا الإطار، أكد مؤشر الفتوى أن تلك الرخص الخاصة بالأطقم الطبية استندت إلى قواعد فقهية وأصول مقاصدية أهمها: المشقة تجلب التيسير، وأن الواجب يسقط بالعجز، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وإذا ضاق الأمر اتسع، وحفظ النفس مقدم على حفظ الدين، واعتبار تفاوت الواجبات..إلخ.

وتناول مؤشر الإفتاء بعض الفتاوى الطبية الخاصة بجائحة كورونا والمتعلقة بالمجتمع بشكل عام، مثل: حكم الاستهزاء بالمرض والوباء والاستخفاف به؟ وما الواجب على المسلم فعله صحيًّا للتصدي لهذا الوباء؟ وحكم التنمر على وفيات كورونا؟ وناشد المؤشر في هذا الإطار بضرورة تأهيل متخصصي «الفقه الطبي» في مثل تلك الجوائح، مؤكدًا أنه لا يجوز التنمر أو الاعتراض على دفن شهداء كورونا، فإذا كان المتوفى قد لقى ربه متأثرًا بهذا الفيروس المميت فهو في حُكم الشهيد عند الله تعالى لما وجد من ألم وتعب ومعاناة، أما إذا كان المتوفَّى من الأطباء المرابطين الذي يواجهون الموت في كل لحظة ويضحّون براحتهم وأرواحهم من أجل سلامة غيرهم، فالامتنان والاحترام والتوقير في حقهم واجبٌ، والمسارعة بالتكريم لهم أوجب.

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أما عن تنظيم داعش الإرهابي، فأكد المؤشر العالمي للفتوى أن التنظيم لا يزال يستغل الجائحة العالمية طامحًا طامعًا في استقطاب عددٍ جديدٍ من الإرهابيين للانضمام له، حيث سعى في بداية هذا العام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الإرهابيين؛ فقد دعا التنظيم عبر جريدة «النبأ» في العدد رقم 223 «إلى توبة المواطنين والفرار إلى الانضمام له حتى يتجنبوا البلاء (كورونا)».

ومع انتشار الفيروس بشكل سريع في العالم، أشار المؤشر إلى إصدار التنظيم ما وصفها بـ «روشتة» علاجية ووقائية لحماية عناصره من الفيروس؛ فقد تضمن العدد 225 من جريدة «النبأ» إرشادات داعشية تحت عنوان: «توجيهات شرعية للتعامل مع الأوبئة»، تضمنت 7 إرشادات تنطلق من الجانب الديني.

وتشمل هذه التوجيهات نصائح تقدمها كثير من الجهات الصحية في العالم أجمع لمواطنيها لتجنب إصابتهم بالفيروس المميت، مثل: «عدم زيارة مناطق انتشار الوباء، ومنع خروج المصابين من بلادهم ومناطقهم، وغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء، وتغطية الفم عند التثاؤب والعطاس».

غير أن التوجيه الأول لداعش تمثل في: «وجوب الإيمان بأن الأمراض لا تُعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره»، فيما دعت وصية أخرى إلى «التوكل على الله والاستعاذة به تعالى من الأمراض»، ولكن السبيل الأمثل لتجنب (كورونا)، يتمثل في (الجهاد)- على حد زعمهم- وإلحاق الألم بأعداء التنظيم.

ولفت المؤشر إلى تأكيد نساء داعشيات بأحد المخيمات في منطقة الحسكة السورية، أن الوباء لن يصيبهن، وقالت إحداهن نصًّا: «كورونا لا يصيب المسلمين، يصيب من ظلموهم».. فيما قالت امرأة أخرى: «كورونا يصيب الكفار فقط!».

ويرى المؤشر أن الخطاب الداعشي حول كورونا، مع فشل العالم في الوصول إلى علاج ناجع له، يمكن أن يدفع بعض الشباب إلى الاقتراب بشكل أكبر من مثل تلك الخطابات المتطرفة، وذلك في ظل غياب الوعي الديني لديهم، وهو ما يعزّز من فرص تلك التنظيمات في استقطاب وتجنيد عناصر جديدة للانضمام إليهم، وهو ما يمكن رصده وملاحظته خلال انتشار العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات على الحسابات الخاصة بداعش حول الربط بين انتشار الوباء واستمرار ما يطلق عليه «الأفكار الجاهلية» داخل بعض الدول.

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- أطباء داعش.. جرائم وتاريخ ملوث بالدماء

وأوضح مؤشر الإفتاء أن من أهم ثوابت التنظيمات الإرهابية بشكل عام تجنيد الأطباء لتنفيذ مهام دامية، مضيفًا أنه عقب الهزائم والضربات المتكررة التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي وأجبرته على الانسحاب من معاقله تباعًا، أظهرت تقارير عدة مستندة إلى شهود عيان تعذيب المعتقلين في سجون التنظيم وتجارة وبيع الأعضاء في الأسواق السوداء؛ بل ونقلها من المعتقلين المدنيين إلى قادة التنظيم المصابين في المعارك، كما قام الفريق الطبي الداعشي بإجراء تجارب كيميائية على البشر، وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب النفسي على الأسرى.

وأشار المؤشر إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان لديه معسكرات لتدريب الأطباء يشرف عليها قادتهم، لافتًا إلى ظهور كثير من الأطباء في الإصدارات المرئية للتنظيم التي تحث على الجهاد لإقامة دولة الخلافة الإسلامية «المزعومة»، بينهم الطبيب الأسترالي «جهاد كامل» الذي عُرف باسم «أبويوسف الأسترالي»، والذي قتل في عام 2018 خلال مشاركته في إحدى العمليات في سوريا.

وتحقيقًا لتوفير الأموال للسلاح ولعملياته العسكرية ومرتبات مقاتليه؛ لجأ تنظيم داعش الإرهابي للاستعانة بأطباء للاحتفاظ بالأعضاء البشرية للقتلى بطريقة طبية سليمة وبيعها للمافيا العالمية لتجارة الأعضاء البشرية.

وأفاد المؤشر العالمي للفتوى بأن الجرائم التي يرتكبها أطباء داعش تستند – في زعمهم- إلى قواعد فقهية ومبادئ شرعية مثل: (الاستباحة والاستحلال) و(فقه الحرب)؛ فهم يستبيحون ويستحلون من خلال تلك المبادئ دماء وأموال وأعراض غير المسلمين، أو حتى المسلمين الذين لا يوافقونهم الانتماء المذهبي أو الفكري المتطرف.

- سلفيون يبغون ربحًا ماديًّا ومعنويًّا.. وداعية سلفي: اطمئنوا.. علاج كورونا لدينا فقط

وانتقل مؤشر الفتوى إلى تفاعل التيار السلفي مع الوباء العالمي، وأكد المؤشر استغلال بعض دعاة هذا التيار السلفي للجائحة في الكسب والتربح المادي والمعنوي تحت عباءة الدين، واستدل على ذلك بقول أحدهم: «كورونا تعالج بالرقية الشرعية عند أحباب الرسول».

وقد ادعى أنصار التيار السلفي أنهم قاموا قبل وباء كورونا بعلاج العديد من الأمراض المستعصية مثل سرطان الدماغ وسرطان الثدي وكذلك «الإيدز»، وذلك بفضل القرآن الكريم وأعشاب ورد ذكر فوائدها الطبية في السنّة النبوية، بحسب زعمهم.وحول استغلال الجائحة في الكسب المعنوي للتأكيد على مبادئ السلفيين وثوابتهم، أورد مؤشر الإفتاء قول سلفي آخر: إن النقاب هو أفضل علاج فعّال للفيروس، كما نقل المؤشر قول داعية سلفي: إن «الوضوء يعدّ علاجًا فعالًا لهذا المرض المميت»، فيما قال آخر: «الدعاء والابتهال السبيل الوحيد للنجاة من كل أذى».

وتعليقًا على ما سبق، أكد مؤشر الفتوى أن الخطاب السلفي الخاص بجائحة كورونا، يستند إلى التأثير على الوجدان والمشاعر لدى عامة المسلمين للهيمنة الفكرية تمهيدًا لتنفيذ أجندة قوامها الأساسي التطرف الفكري، كما يكشف عن مخاصمة شديدة للعلم والأخذ بالأسباب والتحوط ولكل وسائل الحماية والأمان والوقاية، كما يبرهن على التواكل بالدعاء لله تعالى فقط دون أخذ كل الإجراءات الاحترازية في الحسبان، وقد قال الله تعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، وأهل العلم في هذه الجائحة هم أهل الطب والتداوي والمتخصصون وأولو الأمر.