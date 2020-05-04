شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، محافظة بورسعيد، للقيام بجولة موسعة بالمشروعات المختلفة بالمحافظة. تشمل الجولة التي يرافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وعدد من المشروعات السكنية، ومشروعات مياه الشرب بالمحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 6,465

تعافي 1,562

وفيات 429

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