شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: المحافظة رقم 15 في الإصابة بكورونا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم فحص 4541 حالة من محافظة الدقهلية، منهم 4462 سلبي، و179 إيجابي، و92 تحسن وشفاء كامل وخروج، و87 حالة محجوزة بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد، ومقرات العزل بالمدينة الجامعية من الدقهلية، بينما خرج 203 حالة تحسن من محافظات الجمهورية.

وقال مكي في بيان صحفي، الاثنين: «إن نسبة الإصابة بين الذين تم عمل فحص لهم بلغت 3% فقط، وهو ما جعل الدقهلية تأتي في ترتيب متأخر عن باقي محافظات مصر بالمقارنة بعدد السكان وجاء ترتيبها رقم 15 في معدلات الإصابة على مستوى الجمهورية، مقارنة بعدد السكان»

وأضاف: «مستشفى العزل بتمى الأمديد استقبلت 342 مريضًا من محافظات الجمهورية، خلال شهر أبريل 2020، وخرج منهم 68 حالة، وبها الآن 93، وتم تحويل 181 حالة لمقرات العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، والمحافظات الأخرى» .

وحول الحظر الأمني للمخالطين قال: «منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وإلى الآن تم عمل حظر أمني داخل 19 قرية في الدقهلية بعد ظهور عدد من الحالات بها، وتم فك الحظر على 10 قرى، بعد انتهاء المدة المحددة للحظر وهي 14 يومًا، ومازال الحظر موجود في 9 قرى فقط».

وأشاد بأداء الفرق الطبية بمستشفى العزل بتمى الأمديد وبالمدينة الجامعية، قائلا: «الفرق الطبية بتمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة يقدمون أغلى أنواع التضحيات من أجل المرضى بأماكن العزل».

وأهاب بالمواطنين «الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد، والبعد عن الزحام الذي أصبح ظاهرة غريبة هذه الأيام مما يدق ناقوس الخطر علينا جميعًا».

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