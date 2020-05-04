شكرا لقرائتكم خبر عن «توب VIP».. وزير النقل يتفقد «أفخم عربات السكة الحديد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إعجابه بالعربة «توب VIP صنع في مصر»، التي تم تصنيعها في مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح السكة الحديد بأيادي مصرية.

واستمع الوزير خلال زيارته،أمس الأول السبت، لورش الفرز بالقاهرة وتفقده العربة لشرح عن مواصفات العربة التي تعد أفخم عربات السكة الحديد من حيث الإمكانيات والراحة والخدمة الراقية التي تقدم للركاب وهو ما تسعي إليه الوزارة من خلال تحسين الخدمة المقدمة للجمهور في مختلف الدرجات.

وطالب «الوزير» بالاستغلال الأمثل للعربات «التوب VIP» وعددها ٥ عربات تم تصنيعهم بقيمة ١٠ مليون جنيه للعربة الواحدة ضمن صفقة تصنيع ٢١٢ عربة من «الاستانليس ستيل» التي قام بتصنيعها «سيماف» في ٢٠١٥ بقرض من بنكي الأهلي المصري، والاستثمار القومي بقيمة ملياري جنيه مصرى، بفائدة ١٢:٧٥℅، وبفترة سماح عامين ومدة سداد ٢٢ عامًا

وطالب وزير النقل باستمرار أعمال رفع كفاءة في جميع قطاعات الهيئة من وصول الجرارات الجديدة، واستمرار اختبار العربة النموذج، التي تصنع من قبل التحالف المجرى الروسي، وأيضا تطوير ورفع كفاءة الورش.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل على «أننا مستمرون في مسيرة التنمية والبناء والتطوير بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالورشة، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل والمعدات والأجهزة وارتداء العاملين للكمامات مع الاستخدام المستمر للكحول والمطهرات».

وطالبت مصادر المهندس كامل الوزير بتكرار تجربة تصنيع العربات التوب VIP، بالتعاون مع البنوك المصرية ومصنع سيماف، كما حدث في تجربة الـ٢١٢ بين النقل والعربية للتصنيع والبنوك المصرية والتصنيع المحلي

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وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تكوين شركة لتشغيل هذه العربات أو الاستفادة من شركة «ترانس أي تى» في تشغيلها باستخدام نظام الحجز الإلكتروني، والتوسع في تطبيق حجز التليفون، بحيث تقوم هذه الشركة بالسداد للبنك مباشرة دون تحمل السكة الحديد.

وزير النقل يتفقد العربات الجديدة

وزير النقل يتفقد العربات الجديدة

وزير النقل يتفقد العربات الجديدة