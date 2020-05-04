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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الأم والطفلة مستقرة.. ثاني ولادة قيصرية بمستشفى العزل بكفر الزيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مستشفى العزل بكفر الزيات، في أول ساعات اليوم الاثنين، إنهاء ثاني ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بنجاح كبير بأيادى أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى.
وقال الدكتور محمد عطيه، أخصائى النساء والتوليد، إن ثاني عملية ولادة قيصرية تمت بنجاح وحالة الأم مستقرة.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى عادل، طبيب الأطفال، أن حالة المولودة مستقرة وتم وضعها بالحضانة حفاظا على حالتها الصحية وقد تم تسميتها «مكة».
وتمت العملية تحت إشراف طاقم طبي على أعلى مستوى داخل العزل الصحي، بقيادة الدكتور عبدالله العرابي، مدرس مساعد تخدير.
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