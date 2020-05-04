شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع 605 كراتين مواد غذائية على سكان روضة السيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وانطلاقا من مبدأ الدعم المعنوى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا من أجل تحقيق حياة كريمة لكل المصريين، تم دعم منطقة روضة السيدة بقافلة سيارات تحمل مستلزمات رمضان وتوزيعها على السكان لرفع العبء عنهم.

وأضاف رئيس السيدة زينب أن توزيع الكراتين الغذائية، يأتى فى إطار الجهد المتواصل من الدولة للمساهمة فى الاهتمام بمساعدة المواطنين، وتوفير المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجا فى ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم توزيع 605 كرتونه غذائية على أهالى روضة السيدة.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد أعلن أنه سيتم توزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر فى مواجهة الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

كما أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر على، فى إطار مبادرة حياة كريمة.