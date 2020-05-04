شكرا لقرائتكم خبر عن طبعة جديدة من كتاب "كيف تكتب بحثًا" لرئيس جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت طبعة جديدة من كتاب "كيف تكتب بحثًا؟" من تأليف الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة، وهو كتاب يقدم إجابات عن التساؤلات التى يطرحها الباحثون والطلاب حول كيفية كتابة البحث العلمى فى المجالات العلمية المختلفة، من خلال تبسيط منهجيات الكتابة الحديثة.

ويشرح كتاب "كيف تكتب بحثًا" الصادر عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة - الذى يقع فى 126 صفحة من القطع المتوسط - كيفية التوصل إلى تحديد موضوع يصلح للبحث العلمى، وكيفية إعداد خطة البحث، وكيف نختبر صلاحية موضوع البحث وإمكانية تنفيذه.

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ويوضح الدكتور محمد الخشت في كتابه، كيفية اختيار عنوان البحث بدقة، ويبين من أين نبدأ البحث؟ وكيف نقرأ؟ ومتى نقتبس؟ وكيف نقتبس؟ وكيف نجعل أسلوبنا واضحًا متدفقًا ؟.

كما يبين طرق توصيل الأفكار إلى القارئ، وطريقة كتابة الهوامش، وطريقة كتابة مقدمة البحث، وخاتمته، وقائمة المصادر والمراجع، وطريقة كتابة الفهارس والملاحق والجداول والرسوم البيانية، ثم يشرح كيفية ترتيب أجزاء البحث، ويقدم للباحث بعض الأدوات التى يتأكد من خلالها أنه نجح فى كتابة البحث.

يذكر أن كتاب "كيف تكتب بحثًا"، الذى صدرت الطبعة الأولى منه عام 2007، حقق مبيعات كبيرة منذ صدوره، كما تم إصدار نسخة إلكترونية من الكتاب وإتاحتها على مواقع التسوق.