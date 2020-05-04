شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التمريض بجامعة حلوان تقدم نظام غذائى للتخسيس فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التمريض بجامعة حلوان حملة توعوية صحية خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، وتضمنت الحلقة الأولى تقديم نصائح حول النظام الغذائي للتخسيس فى شهر رمضان.

وقالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض ، في بيان صادر عن الجامعة، إن كلية التمريض تقوم بحملة توعوية تقدم من خلالها نصائح توعوية تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك .

وأضافت عميد كلية التمريض ، أن أول النصائح التي تقدمها الكلية بعنوان الصيام والتحكم في الوزن نقدم من خلالها روشته نظام غذائي متوزان ومناسب للتخسيس في شهر رمضان قدمتها الدكتورة منار حمزة المدرس بالكلية حيث اجابت على أبرز التساؤلات حول علاقة الصيام بالوزن وإمكانية خسارة الوزن.

هل للصيام علاقة بالوزن؟ وهل يساعد على خسارة الوزن؟

نعم اذا اتبعت نظام غذائي صحي، ويعد نظام الصيام المتقطع أحد أشهر أنظمة التخسيس والذي يعتمد على صيام من 16 إلي 20 أو 24 ساعة، والأكل بشكل صحي خلال 8 ساعات أو ساعتين، وهو مايتم في شهر رمضان وصيام من 14 إلى 16 ساعة ويصل إلى 20 ساعة في بعض الدول يساعد على تحقيق الهدف المنشود.

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كيف نستفيد من الصيام في إنقاص الوزن؟

تزداد نسبة الانسولين الخارج من البنكرياس عند الأكل بنسبة كبيرة، ويساهم هذا الانسولين في تخزين الدهون في الجسم والفكرة من تقليل الأكل هي تقليل نسبة الأنسولين وتشجيع الجلوكاجون الذي يساهم في الحرق، وتزيد عملية حرق الدهون خلال فترة الصيام.

ماهو النظام الغذائي الذي يجب اتباعه خلال شهر رمضان؟

الفطار: نبدأ بتمرة أو 3 تمرات + مياه أو نصف كوب لبن أو عصائر مثل الكركديه أو التمر الهندي.

ثم بروتين + سلطة أو خضار + أقل نسبة نشويات عند الضرورة مثل البطاطا أو البطاطس أو شوفان أو عيش بلدي.

بين الإفطار والسحور : شرب كميات كبيرة من المياه + ثمرة فاكهة عند الضرورة.

السحور : فول أو بيض أو زبادي + خضروات + أقل كمية نشويات عند الضرورة، مع ممارسة الرياضة.