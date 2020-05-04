المؤسسة الدولية لتمويل التجارة تقدم 100 مليون دولار تسهيلات تمويل طارئة لمصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقية تمويل بمبلغ 100 مليون دولار مع الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) تهدف إلى تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية فى ظل تفشى فيروس كورونا (كوفيد -19)، ويندرج اعتماد التمويل، ضمن إطار اتفاقية المرابحة الرئيسية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وسوف يعزز قدرات الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر للتخفيف من تأثيرات جائحة (كوفيد -19) الأسوأ من نوعها منذ عقود، من خلال تأمين واردات السلع الغذائية.

وقالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى بيان، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ثمن تعاون المؤسسة مع الهيئة العامة للسلع التموينية سواء هذا العام او الأعوام السابقة، والذي تجلى فى الاستجابة الفورية من خلال هذه الاتفاقية من قبل المؤسسة لتلبية الحاجات الضرورية والعاجلة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم بأجمعه.

Advertisements

بدوره، قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن التمويل الذي تم اعتماده من قبل المؤسسة يهدف على وجه التحديد إلى دعم استيراد السلع الأساسية الحيوية مثل القمح والسكر، وهما سلعتان أساسيتان للأمن الغذائي في مصر.

وأكد التزام المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ببذل قصارى جهدها للمساعدة في تحقيق استدامة توفير المواد الغذائية الأساسية في مصر خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة تأثير هذا الوباء غيرالمسبوق."

يشار إلى أنه سيتم استخدام التمويل لشراء 240 ألف طن من القمح و100 ألف طن من السكر.

وتدعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ العام 2018 جهود الحكومة المصرية من خلال تسهيلات التمويل التجاري التي تستفيد منها الهيئة العامة للسلع التموينية، أكبر مشتر للقمح في مصر. كما قدمت المؤسسة تسهيلات تمويل بقيمة 393 مليون دولار تم استخدامها في العام 2019 لاستيراد 1.3 مليون طن من القمح و130 ألف طن من الأرز.

