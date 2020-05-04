شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة لديها تراث متنوع يضم عددا كبيرا من الأديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الكنيسة لها تاريخ طويل يحمل تراثا وعقيدة وتقاليد مضيفا: التراث الكنسي في التاريخ دسم جدا فكل أيقونة لها تاريخ، والألحان لها تاريخ، وأسرار الكنيسة والصلوات والتسابيح والمدائح لها تاريخ أيضا

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في برنامجه اليومي جدد أيامنا كالقديم: إن الكنيسة تعبر عن عقيدتها من خلال طقوسها ، فالعقيدة تشكل هيكل وقوام الكنيسة مؤكد ان العقائد عاشت عليها الكنيسة لذلك نسميها الكنيسة الأرثوذكسية أي التى تمجد الله بطريقة مستقيمة.

وتابع البابا تواضروس: فخر لنا أن قانون الإيمان الذى وضع في مجمع نيقية شارك في جزئه الأكبر القديس الأثناسيوس الرسولي بابا الكنيسة رقم 20 من باباوات الإسكندرية ويعتبر علامة التقاء في التاريخ بين جميع كنائس العالم فكتاباته وأقواله لها سند كبير

وأشار البابا تواضروس: لدينا تراث متنوع مثل الأديرة، والطقوس الكنسية هي وسائل إيضاحية تشرح العقائد بكل صورة فإذا حضرت سر الكهنوت أو مسحة المرضى أو الزواج سترى فيها تراث وتقاليد للكنيسة القبطية مؤكدا: فالكنيسة تعيش الزمن لذلك هي تاريخية.

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تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.