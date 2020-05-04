شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام للأمم المتحدة يشارك شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان صلاة لأجل الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أنطونيو جوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مشاركته في المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تحت عنوان صلاة من أجل الإنسانية.

وقال جوتيريش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر سوف أشارك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، الصلاة والدعاء من أجل الإنسانية فى 14 مايو المقبل مشيرا أن هذه الدعوة التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية جاءت فى وقت عصيب على الجميع وتتطلب منا جميعا التكاتف والتضامن والسلام.

كانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، السبت الماضى، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضي عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

ودعتِ اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.