شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 65107 طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان مادة الأحياء دون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن 65107 طالب بالصف الأول الثانوى أدوا اليوم الإثنين اختبارات مادة الأحياء، نهاية العام اون لاين، مشيرا إلى أنه تابع إجراءات الإختبارات من داخل غرفة العمليات المشكلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأضاف مدير تعليم الجيزة، أن هناك متابعة مكثفة للأحداث أولا بأول مع متابعة تلقى كافة الشكاوى عبر الـ واتس اب والتليفونات المتاحة لتلقى الشكاوى وتقديم الحلول والتوجيهات للطلاب وعبر الصفحة الرسمية للمديرية، مناشدا الطلبة بضرورة الالتزام بالوقت المخصص للمحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا مع ضرورة الاعتماد على النفس والبعد عن الغش حرصا على مصلحتهم.

كانت وزارة التربية والتعليمقد أعلنت أنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالمحافظات إلي مجموعتين، حيث يؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

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وأوضحت الوزارة: الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً وتشمل: محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادى الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبنى سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح.