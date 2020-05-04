شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافىء 752 من رجال الشرطة لنجاحاتهم الأمنية خلال شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 752 من رجال الشرطة "بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء" وقطاعات "الأمن العام، الأمن المركزى، السجون" والإدارات العامة لـ "شرطة النقل والمواصلات، إتصالات الشرطة، الهجرة والجنسية، المرور" نظراً لجهودهم خلال شهر إبريل 2020 التى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين.

فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

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