شكرا لقرائتكم خبر عن 1450 حالة بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالجيزة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين والمتعدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بكل أشكالها.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إزالة 1450 حالة تعدى ومخالفه بالأحياء والمراكز والمدن شملت ازاله عقارات مخالفه وتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية وذلك خلال شهر غبريل فقط، لافتا إلى أنه تم إزالة 355 حالة بناء مخالف لعقارات تم بناءها بالمخالفة أو مخالفه للاشتراطات إضافة إلى إزالة 820 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبناء وإزالة 275 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات علي مدار 24 ساعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيد عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكل المخالفين.

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مشدداً على مواصلة الرصد الميدانى لأى أعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مؤكدا أنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة سيتم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم من أجل استرداد حق الدولة وسيادة القانون مع التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة مستغلة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشهدت حالات الإزالة القوية التى نفذتها محافظة الجيزة خلال الشهر الماضى ازاله حوالى 10 فيلات مقامه بالمخالفة على أراضي زراعية بمساحه 6.5 فدان بمناطق ابو رواش ومنيل شيحة بمراكز ومدن ابو النمرس وكرداسة، كما تمكنت المحافظة من إزاله 35 عقار مخالف متعدى على محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق اضافه الى ازاله العديد من الابراج المخالفة بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة ، وإزالة تعديات علي الاراضي الزراعية بقري بهبت وبيدف وكفر الرفاعي والرقة والسعودية بمركز العياط .